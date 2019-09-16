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Nijerya'da otobüsle kamyonet çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Kazada, 3'ü çocuk 16 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Ismaila Kugu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Unguwan Ciyawa-Eggon kara yolunda bir otobüs ile kamyonetin çarpıştığını belirtti.

Kugu, kazada 3'ü çocuk olmak üzere 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kugu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya trafik kazası

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