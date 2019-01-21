Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Akwa Ibom polis sözcüsü Odiko MacDon, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Ede Obuk bölgesindeki boru hattında bakım ve onarım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

MacDon, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bilgisini paylaşan MacDon, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

