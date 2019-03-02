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Nijerya'da petrol boru hattında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Patlamada en az 50 kişi kayboldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da petrol boru hattında meydana gelen patlamada en az 50 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Bölge polis sözcüsü Nengi James-Eriworio, yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki petrol tesislerinin bulunduğu Bayelsa eyaletinde bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

James-Eriworio, patlama nedeniyle 50'den fazla insanın kaybolduğunu açıkladı.

Agip, Oando ve Shell petrol firmalarına ait boru hattındaki patlama nedeniyle bölgede izdiham yaşandığı belirtildi.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın güneydoğusunda petrol boru hatlarına yönelik saldırılar ve yasa dışı petrol çıkarılması nedeniyle sık sık patlamalar yaşanıyor.

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nijerya patlama petrol

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