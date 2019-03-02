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Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama Oldu

02.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Nijerya’nın güneyinde bir petrol boru hattında meydana gelen sızıntı ve patlama sonrası 50 ‘den fazla kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama Oldu

Nijerya’nın güneyinde bir petrol boru hattında meydana gelen sızıntı ve patlama sonrası 50 ‘den fazla kişinin kayıp olduğu, bölgede büyük bir panik yaşandığı belirtildi.

Nembe Şefler Konseyi Sözcüsü Nengi James-Eriworio, Associated Press Haber Ajansı’na yaptığu açıklamada, patlamaya Nembe Krallığı’nın Bayelsa eyalatindeki petrol boru hattındaki sızıntının neden olduğunu söyledi.

Nembe boru hattı, Port Harcourt merkezli Aiteo Grup tarafından işletiliyor ve ham petrol taşıyor. Boru hattının ortağı olan şirketlerse Agip, Oando ve Shell.

Aiteo Grup, henüz patlamaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı ve henüz boru hattının kapatılıp kapatılmadığı da bilinmiyor.

Nijerya petrol şirketleri boru hatlarındaki sızıntıların genelde, hırsızlık, sabotaj ve yasadışı arıtma işlemlerinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Söz konusu sızıntılar Nijer Deltası’nda da ciddi bir kirliliğe neden oluyor.

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