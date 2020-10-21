Nijerya'da polis şiddetine karşı gösteriler nasıl başladı neden büyüdü?

Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta polis şiddetine karşı gösterilerde en az 12 kişinin askerlerin açtığı ateşte öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Nijerya ordusu ise askerlerin protestocuları öldürdüğü haberlerinin "yalan haber" olduğunu söylüyor.

Nijerya'da Ekim başından bu yana devam eden ve insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Özel Hırsızlıkla Mücadele Birimi'nin (SARS) kapanmasının yolu açan gösterilerin neden ve nasıl başladığını derledik.

Son durum ne?

Lagos'ta devam eden gösterilerde 20 Ekim Salı gecesi ordunun protesto göstericilerine ateş açtığı bildirildi. Görgü tanıkları en az 12 protestocunun öldürüldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü de çok sayıda göstericinin "öldüğüne dair güvenilir bilgiler olduğunu" ifade etti.

Ordu ise askerlerin göstericilere ateş açtığı haberlerinin 'yalan haber' olduğunu söylüyor. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de halka "itidal" çağrısında bulundu.

Lagos'ta ve çevre bölgelerde 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.