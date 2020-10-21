Nijerya'da Protestoculara Ateş Açıldı

İnternette de paylaşılan bazı videolarda duyulan silah seslerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. Diğer taraftan Nijeryalı yetkililerin açıklamalarının aksine Uluslararası Af Örgütü’ne göre en az 10 gösterici polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Başkent Abuja dahil gösterilerin devam ettiği diğer kentlerde de silah sesleri duyulduğu haberleri gündemde.

Bölgeden gelen haberlere göre, 14 milyon nüfuslu kentte silah sesleri çeşitli yerlerden de duyuldu. Olayların yaşandığı bölgeden duman yükseldiği de belirtiliyor.

Yetkililer, can kaybı olmadığını söylerken, olaylara ordunun da müdahale ettiği iddiaları gündemde.

Ülkenin en büyük kenti Lagos’ta Salı akşamı yaşanan olaylarda çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler Lekki bölgesindeki karayolu geçiş turnikeleri yakınlarında barikat kurdu. Polisin kalabalığı dağıtmak için ateş açması sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı belirtiliyor.

Nijerya’nın Lagos kentinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polis şiddetini protesto eden göstericilere güvenlik güçleri ateş açtı.

Polisin izniyle hareket eden bazı silahlı çetelerin genç protestoculara saldırdığı da iddia ediliyor.

Protestolar, Nijerya’nın soygunla mücadeleden sorumlu özel ekibi SARS’a (Special Anti-Robbery Squad) bağlı polis memurlarının bir kişiyi darp ederken çekilen görüntülerin yayılmasının ardından başladı. İki hafta önce başlayan ve birçok kente yayılan protestolara sosyal medyada da ‘SARS’a son’ anlamına gelen #EndSARS başlığı altında ulusal çapta destek geldi.

Nijerya yönetimi çağrıların ardından, Uluslararası Af Örgütü’nün de ülkede birçok işkence ve öldürme davalarından sorumlu tuttuğu SARS’ın fesh edileceğini açıkladı.

196 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük ülkesi konumundaki Nijerya kıtanın en güçlü ekonomilerinden birine ve değerli petrol kaynaklarına sahip olmasına karşın ülke genelinde yoksulluk, yolsuzluk ve hizmete erişim sıkıntıları oldukça yaygın.

Polis şiddetine karşı başlatılan protestolarda insan hakları ihlallerine son ve güvenilir bir yönetim çağrıları da yapılıyor.