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Nijerya'da Protestoculara Ateş Açıldı

21.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Resmi rakamlara göre 20 yaralı var. Ancak Uluslararası Af Örgütü’ne göre güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 10 kişi öldü

Nijerya'da Protestoculara Ateş Açıldı

Nijerya’nın Lagos kentinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polis şiddetini protesto eden göstericilere güvenlik güçleri ateş açtı.

Ülkenin en büyük kenti Lagos’ta Salı akşamı yaşanan olaylarda çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler Lekki bölgesindeki karayolu geçiş turnikeleri yakınlarında barikat kurdu. Polisin kalabalığı dağıtmak için ateş açması sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı belirtiliyor.

Yetkililer, can kaybı olmadığını söylerken, olaylara ordunun da müdahale ettiği iddiaları gündemde.

Bölgeden gelen haberlere göre, 14 milyon nüfuslu kentte silah sesleri çeşitli yerlerden de duyuldu. Olayların yaşandığı bölgeden duman yükseldiği de belirtiliyor.

Başkent Abuja dahil gösterilerin devam ettiği diğer kentlerde de silah sesleri duyulduğu haberleri gündemde.

İnternette de paylaşılan bazı videolarda duyulan silah seslerinin nereden geldiği henüz bilinmiyor. Diğer taraftan Nijeryalı yetkililerin açıklamalarının aksine Uluslararası Af Örgütü’ne göre en az 10 gösterici polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Polisin izniyle hareket eden bazı silahlı çetelerin genç protestoculara saldırdığı da iddia ediliyor.

Protestolar, Nijerya’nın soygunla mücadeleden sorumlu özel ekibi SARS’a (Special Anti-Robbery Squad) bağlı polis memurlarının bir kişiyi darp ederken çekilen görüntülerin yayılmasının ardından başladı. İki hafta önce başlayan ve birçok kente yayılan protestolara sosyal medyada da ‘SARS’a son’ anlamına gelen #EndSARS başlığı altında ulusal çapta destek geldi.

Nijerya yönetimi çağrıların ardından, Uluslararası Af Örgütü’nün de ülkede birçok işkence ve öldürme davalarından sorumlu tuttuğu SARS’ın fesh edileceğini açıkladı.

196 milyon nüfusuyla Afrika’nın en büyük ülkesi konumundaki Nijerya kıtanın en güçlü ekonomilerinden birine ve değerli petrol kaynaklarına sahip olmasına karşın ülke genelinde yoksulluk, yolsuzluk ve hizmete erişim sıkıntıları oldukça yaygın.

Polis şiddetine karşı başlatılan protestolarda insan hakları ihlallerine son ve güvenilir bir yönetim çağrıları da yapılıyor.

Lagos valisi Obajide Sanwo-Olu Lekki’de polisin ateş açması sonucu 20 göstericinin yaralandığını doğruladı, kentteki hastane ve morgları da dolaştığını ve can kaybı olmadığını söyledi.

Biden’den Nijerya lideri ve ordusuna ‘şiddete son verin’ çağrısı

Sanwo-Olu’nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Lekki’deki olaylarla ilgili orduya karşı soruşturma başlatıldığını belirtmesi de dikkat çekti.

Ordunun Cumhurbaşkanı’nın yönetiminde olduğuna da vurgu yapan vali, “Doğrudan kontrolumuz altında olmayan güçlerin tarihimize karanlık anlar eklemesi bize en zorlu gecemizi yaşattı ancak bununla yüzleşip bu durumdan daha güçlü çıkacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ise ülke çapında büyüyen protestolar ve yaşanan çatışmalarla ilgili sessizliğini koruyor.

Nijerya’daki olaylar uluslararası camiadan da tepki görürken, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden da Buhari’ye seslenerek, “Cumhurbaşkanı Buhari’yi ve Nijerya ordusunu ülkedeki protestoculara karşı şiddet içeren baskıyı sonlandırmaya çağırıyoruz. Bu şiddet nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerin kalben yanındayım. Amerika, polis reformu için ve demokrasilerindeki yolsuzluğun sonlandırılması için barışçı bir şekilde protesto eden Nijeryalılar’ın yanında durmalı” ifadelerini kullandı.

Lekki’de polisin göstericilere ateş açması öncesinde emniyet biriminden yapılan uyarıda güvenlik güçlerinin “vatandaşların hayatları ve mallarına karşı yapılacak herhangi bir saldırıyı önlemek için mutlak güç kullanacağı” belirtilmişti.

Diğer taraftan, yetkililer bir grup göstericinin iki cezaevine saldırmasının ardından yaklaşık 2 bin mahkumun kaçtığını ileri sürüyor.

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