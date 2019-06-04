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Nijerya'da Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Nijerya'da Ramazan Bayramı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

Başkent Abuja'daki Maitama Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan halk geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Annoor Camisi imamı Mahamat Sani, bayram hutbesinde, ramazanda yapılan ibadet ve cömertliğin diğer aylarda da devam etmesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Aileleri ve yakınlarıyla alanda bir araya gelen halk, daha sonra bayramlaştı. Öte yandan halk, davul zurna eşliğinde bölge emirleri evlerine ulaşana kadar onlara eşlik etti.

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nijerya Ramazan Bayramı

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