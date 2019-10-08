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Nijerya'da rehin alınan 15 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Nijerya'da rehin alınan 15 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'da silahlı kişilerin, ülkenin kuzeybatısında hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Zamfara eyaletinde kaçırdığı 15 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyalet Valiliği Sözcüsü Abubakar Dauran, yaptığı açıklamada, Zamfara hükümetiyle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri kapsamında 15 rehinenin serbest bırakıldığını belirtti.

Dauran, serbest bırakılanların arasında 13 kadın ve bebek bulunduğu bilgisini paylaştı.

Zamfara hükümeti ile silahlı çete üyeleri arasında yapılan barış görüşmelerinin bölgedeki güvenlik için çok önemli olduğuna işaret eden Dauran, silahlı kişilerin yakında silahlarını bırakacaklarını da bildirdi.

- 44 gündür rehin tutuluyorlardı

Serbest bırakılan 15 kişi 44 gündür rehin tutuluyordu. Silahlı çete üyeleri daha önce 31 rehineyi serbest bırakmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulanilerle, çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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