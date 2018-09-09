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Nijerya'da saldırıya uğrayan okullar yeniden açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

Nijerya'da saldırıya uğrayan okullar yeniden açılıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor.

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, yeni öğretim döneminde 40 okulun açıldığını ve 2 bin yeni öğretmenin göreve başlayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram örgütünün saldırılarına maruz kalan Borno eyaletinde 500'ü aşkın okulun saldırıya uğradığı belirtilerek, "512 ilkokul, 38 ortaokul ve 2 enstitü saldırılar sonucu kullanılamaz hale getirildi." denildi.

Ayrıca, eyaletteki çok sayıda evin, 201 sağlık merkezinin, 665 kamu binasının, 726 güç merkezinin ve bin 630 su kaynağının yok edildiği kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya Okul

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