Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaştı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Ulueren, "Kamerun'dan Fildişi Sahilleri'ne giderken 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında silahlı kişilerin saldırısına uğrayan ve 10 mürettebatı kaçırılan Türk bandıralı Paksoy-1 kargo gemisi, 15 Temmuz günü öğleden sonra Gana’nın Tema Limanı'na çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gemideki 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Büyükelçi Ulueren, "Tema Limanı'nda kendileriyle görüştük. Akra Büyükelçiliği yetkilileri halen limanda ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." dedi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemicilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor.