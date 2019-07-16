Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin mürettebatının durumu iyi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisinin üçüncü makinisti Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini belirterek, "Türk büyükelçiliği yetkilileri de bize yardımcı oluyor ve Gana emniyeti de devriye yaparak bizi koruyor." dedi.

Tağ, geminin 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nijerya açıklarında seyir halinde tam yol ilerlerken gemiye askeri amaçlı kullanılan zodyak tipi özelliklere sahip ve çok yüksek manevra kabiliyeti olan bir teknenin yanaştığını anlatan Tağ, saldırganların ilk hamlede geminin arka tarafına kanca atarak çıkmaya çalıştığını ancak bunun engellendiğini söyledi.

Tağ, ikinci hamle olarak silahla ateş etmeye başladıklarını, bu arada kendilerinin de makine dairesine toplandıklarını kaydetti.

Saldırganların daha sonra uzun merdivenlere bağlanmış kancalarla gemiye tırmandığını dile getiren Tağ, "Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.