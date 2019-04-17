Nijerya'da salgın hastalıklar 156 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgın hastalıklar nedeniyle ocak ayından bu yana 156 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 ayda Lassa sıtması, kolera, menenjit ve ishal gibi hastalıklar nedeniyle 156 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Zamfara eyaleti, salgın hastalıklar nedeniyle en fazla ölüm oranına sahip olurken, bu eyaleti Benue, Kwara, Rivers ve Gombe takip etti.

Salgın hastalıklar arasında Lassa sıtması, en fazla ölüme neden olan hastalık oldu. Ülkenin 21 eyaletinde görülen Lassa sıtması salgınları nedeniyle 4 ayda 110 kişi öldü.

Nijerya'da yüzlerce kişi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin etkili bir biçimde yapılamaması, salgınları ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

