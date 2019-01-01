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Nijerya'da salgın hastalıklar geçen yıl bin 558 can aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

Nijerya'da salgın hastalıklar geçen yıl bin 558 can aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgın hastalıklar nedeniyle 2018 yılında bin 558 insan hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, kolera, sarı humma, sıtma, çocuk felci, ishal ve maymun çiçeği gibi hastalıklar nedeniyle ülkede bin 558 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Katsina eyaleti, salgın hastalıklar nedeniyle en fazla ölüm oranına sahip olurken, bu eyaleti Zamfara, Jigaea, Ebony, ve Bauchi takip etti.

Salgın hastalıklar arasında kolera, 2018 yılında en fazla ölüme neden olan hastalık oldu. Ülkenin 30 eyaletinde görülen kolera salgınları nedeniyle 2018 yılında bin 132 kişi hayatını kaybetti.

Merkez tarafından yapılan açıklamada ayrıca ülkenin kurak sezona girdiği ve bu nedenle 2019 yılının ilk yarısında salgın hastalıkların artabileceğine dikkat çekildi.

Nijerya'da yüzlerce kişi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin etkili bir biçimde yapılamaması, salgınları ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık nijerya

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