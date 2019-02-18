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Nijerya'da seçim çalışmalarına izin verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:23 | Son Güncelleme

Nijerya'da seçim çalışmalarına izin verildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hafta sonu ertelenen seçimler sonrası seçim çalışmalarına yeniden izin verildiği bildirildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonucu, parti ve adayların seçim çalışmalarına 21 Şubat 2019 Perşembe günü gece yarısına kadar izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Devlet başkanlığı seçiminde, iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile Halkın Demokratik Partisi (PDP) Genel Başkanı Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

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