HABER

Nijerya'da seçim öncesi 12 aday Buhari lehine çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Nijerya'da seçim öncesi 12 aday Buhari lehine çekildi

Nijerya'da, başkanlık seçimlerine 2 gün kala 12 aday, Devlet Başkanı Muhammed Buhari lehine adaylıktan çekildi.

Buhari'nin medya ve halkla ilişkiler danışmanı Femi Adesina, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi yapılacak başkanlık seçimlerinde 12 adayın yarıştan Buhari'yi desteklemek üzere çekildiğini söyledi.

Adesina, Başkanlık Sarayı'nda 12 aday ile görüştüklerini dile getirerek, "12 başkan adayı cumartesi günkü seçimlerde yarışmak yerine tüm üyeleri ile Buhari'yi destekleyecek." diye konuştu.

Ulusal Çıkar Partisi başkan adayı Eunice Atuejide de ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar lehine adaylıktan çekilmişti.

Devlet başkanlığı yarışında Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ismi ön sıralarda yer alıyor.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Bornova Belediyesine grev kararı asıldıBornova Belediyesine grev kararı asıldı
Binali Yıldırım Çatalca'da şehit ailesini ziyaret ettiBinali Yıldırım Çatalca'da şehit ailesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya seçim

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.