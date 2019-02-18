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Nijerya'da seçim önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari: - "Oyları çalan ya da seçim sırasında düzeni bozan kişilere güvenlik güçleri sert şekilde karşılık verecek" - "Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili yapılan bu beceriksizlik millete açıklanması gerek. Seçimlerden sonra tam olarak ne olduğunu ve kimin sorumlu olduğunu bilmek zorundayız"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, seçimlerde oy çalan ya da seçim sırasında düzeni bozanların sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Başkent Abuja'da, cumartesi yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesinin ardından iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) yönetim kurulu toplantısı düzenledi.

APC lideri Buhari, burada yaptığı konuşmada, özgür ve adil seçimden korkmadığının altını çizerek, "Oyları çalan, hile yapan ya da seçim sırasında düzeni bozan kişilere güvenlik güçleri sert şekilde karşılık verecek." dedi.

Erteleme kararı veren INEC Başkanı Mahmud Yakubu'nun seçimlerden sonra sorgulanacağının altını çizen Buhari, "Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili yapılan bu beceriksizliğin millete açıklanması gerek. Seçimlerden sonra tam olarak ne olduğunu ve kimin sorumlu olduğunu bilmeliyiz." diye konuştu.

INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimleri, oy kullanmaya saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

APC'den Devlet Başkanı Buhari ve Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) Atiku Abubakar, seçimin güçlü adayları olarak gösteriliyor.

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Devlet Başkanı Muhammedu Buhari nijerya

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