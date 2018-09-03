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Nijerya'da sel: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Nijerya'da sel: 10 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişi hayatını kaybetti.

Medyada çıkan haberlere göre, Kebbi eyaletinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sele kapılan 10 kişi öldü. Ölenler arasında bir kadını kurtarmaya çalışan bir asker de bulunuyor.

Eyalette çok sayıda hayvan telef oldu, tarım arazileri hasar gördü.

Nijerya'da halihazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor. Son 2 ayda ülkede en az 50 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya sel

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