Nijerya'da sel: 10 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişi hayatını kaybetti.
Medyada çıkan haberlere göre, Kebbi eyaletinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Sele kapılan 10 kişi öldü. Ölenler arasında bir kadını kurtarmaya çalışan bir asker de bulunuyor.
Eyalette çok sayıda hayvan telef oldu, tarım arazileri hasar gördü.
Nijerya'da halihazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor. Son 2 ayda ülkede en az 50 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.
'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü
Lavrov: İdlib’de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız
Sakarya'daki motosiklet grubunun kazasında kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Bir evde 3 bin akrep ele geçirildi
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum