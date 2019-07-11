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Nijerya'da sel 9 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Nijerya'da sel 9 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Jigawa Eyalet Basın Sözcüsü Alhaji Fahad Muhammad, sellerin neden olduğu olaylarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 ev ile çok sayıda iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Muhammad, selde yaklaşık 200 kişinin evsiz kaldığını ve bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Bölgede geçen sene meydana gelen sellerde 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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nijerya sel

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