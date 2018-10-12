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Nijerya'da sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ülkenin 9 eyaletinde acil durum ilan edildi

Nijerya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle ülkenin 9 eyaletinde "acil durum" ilan edildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Sani Datti yaptığı açıklamada, Niger, Kogi, Anambra, Delta, Adamawa, Taraba, Rivers, Kebbi ve Bayelsa eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Datti, "Ülke çapında 9 eyalette yoğun yağışlar nedeniyle yıkıcı sel felaketleri yaşanıyor. Daha önce Niger, Kogi, Anambra ve Delta olmak üzere 4 eyalette acil durum ilan etmiştik, şimdi ise 5 eyalette daha bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Datti, sele maruz kalan eyaletlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kurtarma çalışmaları ve insani yardım desteği yürüttüklerini kaydetti.

Ülkede yaşanan sel felaketleri nedeniyle son bir ayda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

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