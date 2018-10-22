Nijerya'da sellerden en az 357 bin kişi etkilendi

Nijerya'nın Adamawa eyaletini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerden en az 357 bin kişi etkilendi.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammed Süleyman, Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlara bağlı sel felaketlerinde, 7 bin 893 ev hasar gördü ve 357 bin 300 kişi etkilendi." dedi.
Süleyman diğer eyaletlerden ve federal hükümetten sel mağduru bölgelere destek için talepte bulunduklarını aktardı.
Nijerya'da yağış sezonunda meydana gelen sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.
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