HABER

Nijerya'da sellerden en az 357 bin kişi etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

Nijerya'da sellerden en az 357 bin kişi etkilendi

Nijerya'nın Adamawa eyaletini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerden en az 357 bin kişi etkilendi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammed Süleyman, Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlara bağlı sel felaketlerinde, 7 bin 893 ev hasar gördü ve 357 bin 300 kişi etkilendi." dedi.

Süleyman diğer eyaletlerden ve federal hükümetten sel mağduru bölgelere destek için talepte bulunduklarını aktardı.

Nijerya'da yağış sezonunda meydana gelen sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)
Dolunay, İstanbul semalarını süslediDolunay, İstanbul semalarını süsledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
357 bin kişi nijerya sel

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.