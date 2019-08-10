Nijerya'da serbest bırakılan kaptanın evinde çifte bayram

ÇANAKKALE (AA) - Nijerya açıklarında kaçırılan 10 Türk gemiciden kaptan İbrahim Serkan Arsoy'un Çanakkale'deki babaevinde adeta çifte bayram sevinci yaşanıyor.

Gelibolu ilçesinde yaşayan kaptan Arsoy'un babası Abdurrahman Arsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da silahlı kişiler tarafından kaptanlık yaptığı gemiden 9 mürettebatıyla kaçırılan oğullarından uzun süre haber alamadıklarını söyledi.

Müjdeli haberi oğlunun çalıştığı şirketten aldıklarını aktaran Arsoy, "Dün sabah şirketten aradılar ve bugün için kesinlikle çocukları alacaklarını, güvenli bir yere götüreceklerini ve daha sonra eğer müsait olursa Türkiye'ye göndereceklerini söylediler. Yarın saat 08.00 gibi uçak İstanbul'a inecekmiş, biz bu akşam onları karşılamaya gidiyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.

Anne Türkan Arsoy da oğullarına kavuşmayı dört gözle beklediklerini dile getirerek, "Bugünlerimize şükürler olsun. Bize üzüntülü zamanımızda destek olan komşularımıza ve eş dost herkese çok teşekkür ediyorum. Dualarıyla, arka çıkmalarıyla destek oldular. Allah sağ salim oğluma kavuşmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

