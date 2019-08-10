HABER

Nijerya'da serbest bırakılan kaptanın evinde çifte bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

Nijerya'da kaçırılmalarının ardından dün serbest bırakılan 10 mürettebattan kaptan İbrahim Serkan Arsoy'un Çanakkale'deki babaevinde adeta çifte bayram yaşanıyor - Kaptanın babası Abdurrahman Arsoy: "Yarın saat 08.00 gibi uçak İstanbul'a inecekmiş, biz bu akşam onları karşılamaya gidiyoruz, çok mutluyuz"

ÇANAKKALE (AA) - Nijerya açıklarında kaçırılan 10 Türk gemiciden kaptan İbrahim Serkan Arsoy'un Çanakkale'deki babaevinde adeta çifte bayram sevinci yaşanıyor.

Gelibolu ilçesinde yaşayan kaptan Arsoy'un babası Abdurrahman Arsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da silahlı kişiler tarafından kaptanlık yaptığı gemiden 9 mürettebatıyla kaçırılan oğullarından uzun süre haber alamadıklarını söyledi.

Müjdeli haberi oğlunun çalıştığı şirketten aldıklarını aktaran Arsoy, "Dün sabah şirketten aradılar ve bugün için kesinlikle çocukları alacaklarını, güvenli bir yere götüreceklerini ve daha sonra eğer müsait olursa Türkiye'ye göndereceklerini söylediler. Yarın saat 08.00 gibi uçak İstanbul'a inecekmiş, biz bu akşam onları karşılamaya gidiyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.

Anne Türkan Arsoy da oğullarına kavuşmayı dört gözle beklediklerini dile getirerek, "Bugünlerimize şükürler olsun. Bize üzüntülü zamanımızda destek olan komşularımıza ve eş dost herkese çok teşekkür ediyorum. Dualarıyla, arka çıkmalarıyla destek oldular. Allah sağ salim oğluma kavuşmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Elazığ'da gece yarısı korkutan depremElazığ'da gece yarısı korkutan deprem
Vali Bilmez, İran sınırındaki asker ve polislerin bayramını kutladıVali Bilmez, İran sınırındaki asker ve polislerin bayramını kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem

Kısa Bayram mesajları 2019: Kurban Bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

10 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 8 milyon TL devretti

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.