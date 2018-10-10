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Nijerya'da şiddet olayları: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Nijerya'da şiddet olayları: 17 ölü

Nijerya'nın orta kesimlerindeki Kogi eyaletinde silahlı kişilerle bölge halkı arasında çıkan çatışmada 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, silahlı saldırganların Bassa bölgesinde evleri ateşe verdiği ve halka ateş açtığı belirtildi.

Saldırının ardından silahlı kişiler ile bölge halkı arasında çıkan çatışmada 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ülkenin orta kesimleri, sık sık çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kogi eyaleti nijerya şiddet olayları

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