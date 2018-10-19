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Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Kaduna eyaletinde iki grup arasında çıkan çatışmada 55 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında iki grup arasındaki şiddet olaylarında 55 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde iki grubun çatıştığını belirtti.

Abdur-Rahman, çıkan çatışmada 55 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Abdur-Rahman, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Abdur-Rahman, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini de açıkladı.

Kaduna eyaletinde şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyeri kül olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Kaduna NAN nijerya

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