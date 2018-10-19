Nijerya'da şiddet olayları: 55 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında iki grup arasındaki şiddet olaylarında 55 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde iki grubun çatıştığını belirtti.
Abdur-Rahman, çıkan çatışmada 55 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Abdur-Rahman, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Abdur-Rahman, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini de açıkladı.
Kaduna eyaletinde şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyeri kül olmuştu.
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