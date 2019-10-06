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Nijerya'da silahlı çete üyesi 10 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 21:23 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çete üyesi 10 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari ve Janko Hill'de silahlı çete üyelerine karşı hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Daramola, operasyonlarda 10 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Kaduna nijerya Nijerya Hava Kuvvetleri operasyon

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