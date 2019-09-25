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Nijerya'da silahlı çete üyesi 109 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çete üyesi 109 kişi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 109 çete üyesi yakalandı.

Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammadu Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş birliğinde eyaletin Minna ve Lapai bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 109 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abubakar, çok sayıda üyenin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Abubakar, çetelere ait sim kart, bilgisayar, motosiklet, nakit para ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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nijerya operasyon silahlı çete

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