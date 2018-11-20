HABER

Nijerya'da silahlı çete üyesi 14 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:47 | Son Güncelleme

Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda 14 silahlı kişi öldürüldü, 31 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 14 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Agim, operasyonda 14 silahlı kişilerin öldürüldüğünü ifade ederek, çetelerin kaçırdığı 31 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların 18'i çocuk olduğunu ifade eden Agim, çok sayıda kişinin de tutuklandığını ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve botKızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot
Ezan okurken kalp krizinden öldüEzan okurken kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı çete

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.