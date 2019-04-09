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Nijerya'da silahlı çete üyesi 25 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çete üyesi 25 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 25 kişi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Birnin Magaji bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı hava ve karadan operasyonlar yapıldığını belirtti.

Daramola, operasyonlarda 25 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını ifade ederek, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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NAF nijerya operasyon silahlı kişiler

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