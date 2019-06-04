HABER

Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 örgüt üyesi yakalandı.

Ebonyi Eyalet Polisi Sözcüsü Loveth Odah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ohaozara, Ohaukwu, Ezza ve Afikpo silahlı çete örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını aktaran Odah, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Odah, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade ederek, bölgede kaçırılan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia edildi.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı...Denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı...
GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölüGÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı kişiler silahlı operasyon

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı kurtarıldı

Denizde can pazarı! Anne ve 2 kızı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.