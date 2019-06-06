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Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

Son iki ayda ülkede düzenlenen operasyonlarda 2 bin 175 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da başlatılan "Puff Adder" operasyonları kapsamında 2 bin 175 silahlı çete üyesi yakalandı.

Nijerya Kuvvet Sözcüsü Frank Mba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde nisan ayından bu yana silahlı çetelere yönelik başlatılan "Puff Adder" operasyonları kapsamında 2 bin 175 çete üyesinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Mba, 834 silah ve 19 bin mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Mba, yakalanan silahlı çete üyelerinin büyük kısmının Zamfara eyaletinden geldiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı gruplar

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