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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 24 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 24 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda rehin tutulan 24 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyalet Polisi Sözcü Yardımcısı Ezindu Idimah, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Idimah, operasyonlarda Kaduna eyaletine bağlı Kuyelo bölgesinde 13, Zamfara eyaletinin Gusau bölgesinde 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda bir çete üyesinin öldürüldüğünü, pek çoğunun ise yaralı kaçtığını ifade eden Idimah, önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı kişiler

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