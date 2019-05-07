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Nijerya'da silahlı gruplara yönelik operasyonda 26 çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 02:59 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı gruplara yönelik operasyonda 26 çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 26 çocuk kurtarıldı.

Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyaletin Rugar Kindi köyünde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

İsah, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 26 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Çocukların 7-14 yaşlarında olduğunu ifade eden İsah, "Kurtarılan çocuklar, çeşitli tacizlere uğradı. Hatta kurtardığımız sırada silahlı kişiler, onları yakmaya çalışıyordu." dedi.

İsah, operasyonda çok sayıda kişinin yakalandığını, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak, saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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