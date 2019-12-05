Nijerya'da silahlı kişiler rastgele ateş açtı: 8 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerce 8 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen bölge yetkilisi yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Rafi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce rastgele ateş açıldığını belirtti.

Yetkili, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kadın ve bir bebeğin de aralarında bulunduğu 7 kişinin kaçırıldığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin yaralandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade eden yetkili, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Niger Eyalet Valisi Ebubekir Sani Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişileri olduğu gerekçesiyle 9 Fulani öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

