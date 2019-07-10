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Nijerya'da silahlı kişilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 00:59 | Son Güncelleme

Lagos ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı kişilere yönelik operasyonlarda 158 kişi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 158 çete üyesi yakalandı.

Lagos polisi adına açıklama yapan Zubairu Muazu, bölgede silahlı çetelere yönelik operasyonda 100 silahlı kişinin yakalandığını belirtti.

Nasarawa Eyalet Polisi Sözcüsü Bola Longe ise eyaletin Karu, Masaka ve Mararaba bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 58 çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını bildirdi.

Longe, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Nasarawa bölgesi zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı kişiler

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