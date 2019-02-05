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Nijerya'da silahlı kişilere operasyon: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:56 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı kişilere operasyon: 9 ölü

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında düzenlediği operasyonda 9 kişi öldürüldü.

Binbaşı Clement Abiade, yaptığı açıklamada Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yapılan operasyonda 9 kişinin öldürüldüğünü, 5'inin yakalandığını söyledi.

Operasyonda silahlı kişilerce rehin tutulan 2 kişinin kurtarıldığını ifade eden Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde halk, çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmaların azalması için 3 gün oruç tutmuştu.

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nijerya operasyon silahlı kişiler

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