HABER

Nijerya'da silahlı kişilerin rehin tuttuğu 20 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı kişilerin rehin tuttuğu 20 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 20 kişi kurtarıldı.

Edo eyalet polis sözcüsü Olusegun Odumosu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Benin bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü, 83 kişinin yakalandığını aktaran Odumosu, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Odumosu, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 3'ü çocuk 20 kişinin kurtarıldığını söyledi.

PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile yemekte bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile yemekte bir araya geldi
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular! Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı çete

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de korkunç olay! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.