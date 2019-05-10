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Nijerya'da silahlı kişilerin rehin tuttuğu 27 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı kişilerin rehin tuttuğu 27 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 27 kişi kurtarıldı.

Kaduna Eyalet Polisi adına açıklama yapan Muhammed Adamu, Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Adamu, operasyonlarda Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde 22 kişi ile Zamfara eyaletinde 5 yabancı uyruklunun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 2 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yakalandığını aktaran Adamu, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Ülkenin Kaduna eyaletinde son bir haftada silahlı kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 270 çete üyesi yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya operasyon silahlı çete

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