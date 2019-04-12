Nijerya'da silahlı örgütlerin kullandığı çocuk askerler

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 2013-2017 yıllarında, silahlı örgütlerde 3 bin 500 çocuk askerin bulunduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğunda 2013-2017 yıllarında silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 3 bin 500 çocuk askerin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede çoğunluğu erkek 15 ile 16 yaş arasındaki çocuğun, silahlı gruplarca asker olarak kullanıldığına işaret edilerek, geçen yıl 432 çocuğun öldürüldüğü ve 43 çocuğun ise cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Boko Haram terör örgütünün Chibok bölgesinde kaçırdığı kız öğrencilerin ardından Dapchi bölgesinden de 110 kız öğrenciyi kaçırdığı hatırlatılan açıklamada, "Bunlar, ülkenin kuzeydoğusunda çocuk haklarının ağır ihlal edildiğinin ve çocuk kaçırılmasının yaygın olarak devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Mohamed Fall ise çocukların ev, okul ve oyun parklarında her zaman kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini dile getirdi.

Fall, "Çocuklara yönelik ihlaller ile altyapıya ve okullara düzenlenen saldırılara sona verilmesi için taraflara, uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

