HABER

Nijerya'da silahlı örgütlerin kullandığı çocuk askerler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

UNICEF, Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 2013-2017 yıllarında, silahlı örgütlerde 3 bin 500 çocuk askerin yer aldığını açıkladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, 2013-2017 yıllarında, silahlı örgütlerde 3 bin 500 çocuk askerin bulunduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğunda 2013-2017 yıllarında silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 3 bin 500 çocuk askerin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede çoğunluğu erkek 15 ile 16 yaş arasındaki çocuğun, silahlı gruplarca asker olarak kullanıldığına işaret edilerek, geçen yıl 432 çocuğun öldürüldüğü ve 43 çocuğun ise cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Boko Haram terör örgütünün Chibok bölgesinde kaçırdığı kız öğrencilerin ardından Dapchi bölgesinden de 110 kız öğrenciyi kaçırdığı hatırlatılan açıklamada, "Bunlar, ülkenin kuzeydoğusunda çocuk haklarının ağır ihlal edildiğinin ve çocuk kaçırılmasının yaygın olarak devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Mohamed Fall ise çocukların ev, okul ve oyun parklarında her zaman kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini dile getirdi.

Fall, "Çocuklara yönelik ihlaller ile altyapıya ve okullara düzenlenen saldırılara sona verilmesi için taraflara, uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!
Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdiKapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk asker nijerya UNICEF

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.