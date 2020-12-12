Nijerya’da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Nijerya’da kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, yatılı bir ortaokula baskın düzenledi. Saldırganlar, yüzlerce öğrenciyi kaçırdı.

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde bulunan Kankara ilçesindeki dün kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından devlete ait yatılı ortaokula baskın düzenlendi. Polis Sözcüsü Gambo Isah yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 21.40’da yapıldığını, öğrencileri korumak için saldırganlara ateş açıldığını, çıkan çatışmada 1 polisin yaralandığını belirtti. Isah, kaç öğrencinin kayıp olduğunu veya kaçırıldığının henüz net olmadığını, öğrencileri bulmak için ordu ve hava kuvvetleri ile birlikte çalışıldığını açıkladı.

Bir okul yetkilisi ise yaptığı açıklamada, okulda 800 öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin yarısının hala kayıp olduğunu ifade etti. Yetkili, velilerin kayıp öğrencileri aramak için bir araya geldiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin memleketi olan Katsina’da sık sık silahlı saldırı ve fidye için adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Öte yandan Nijerya’da geçtiğimiz ay Borno eyaletinde radikal terör örgütü tarafından çok sayıda çiftçinin başının kesilerek öldürülmesi ülkede infiale neden olmuştu.

