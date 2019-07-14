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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kirtawa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Isah, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda araç ve evin kundaklandığını dile getiren Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Katsına eyaleti nijerya silahlı saldırı

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