Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ngbo bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Umahi, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek pek çok evin de kundaklandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Umahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

