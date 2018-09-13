Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki çıkan haberlerde, Zamfara eyaletine bağlı Badarawa köyünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından, açık hava sinemasına gitmek üzere toplanan gruba ateş açıldığı belirtildi.
Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar tedavi altında alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Ocak ayından bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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