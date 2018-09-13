HABER

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki çıkan haberlerde, Zamfara eyaletine bağlı Badarawa köyünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından, açık hava sinemasına gitmek üzere toplanan gruba ateş açıldığı belirtildi.

Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar tedavi altında alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ocak ayından bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Bandırma'da sağanakBandırma'da sağanak
Yılmaz Erdoğan, müjdeyi Vizontele'nin çekildiği yerden verdiYılmaz Erdoğan, müjdeyi Vizontele'nin çekildiği yerden verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı saldırı Zamfara

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.