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Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) geçtiği haberlere göre, eyalete bağlı Jos bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı kişiler bölgede çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi. Saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Zanlıların bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce bölgede çıkan şiddet olaylarında 3 asker hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığını ileri sürüyor.

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