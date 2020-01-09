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  4. Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Terna Tyopev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mangu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Tyopev, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Tyopev, saldırıda birçok evin yandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Tyopev, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce aralarında silahlı kişiler olduğu gerekçesiyle 9 Fulani öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Plateau eyaleti silahlı saldırı

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