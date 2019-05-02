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Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Safana bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Isah, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını ifade eden Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Söz konusu bölge zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor. Eyalette iki hafta önce düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Katsına eyaleti nijerya silahlı saldırı

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