HABER

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:51 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü, 14 yaralı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Umar Shehu Nadada, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Numa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Nadada, "Köyde düzenlenen bir etkinlik sırasında silahlı kişiler saldırdı. Saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Nadada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle hükümet, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlattı.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Kağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdüKağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdü
İmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirirİmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nasarawa eyaleti nijerya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vuruldu

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.