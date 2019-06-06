HABER

Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyaleti Basın Sözcüsü Yusuf Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Idris, "Saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Idris, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Mavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındıMavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındı
Masal Şatosu'na ziyaretçi akınıMasal Şatosu'na ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı saldırı Zamfara eyaleti

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.