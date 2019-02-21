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Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Benue Eyalet Sözcüsü İterver Akase, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Agatu bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığını ifade eden Akase, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölge zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Benue eyaleti nijerya silahlı saldırı

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