HABER

Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 00:23 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ağır şekilde yaralandı.

Nijerya'nın Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Tyopev Mathias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Mathias, açıklamasında, “Saldırının meydana geldiği olay yerine ulaştığımızda birçok insan cansız şekilde yatıyordu. Yaralıları hemen Jos Üniversitesi hastanesine kaldırdık." dedi.

Saldırı ile ilgili henüz kimsenin tutuklanmadığını dile getiren Tyopev, faillerin bulunması için soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir hafta öne eyaletin başka bir yerinde düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürülmüş 95 ev de ateşe verilerek köylülere ait 310 sığır çalınmıştı.

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyorSuriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.