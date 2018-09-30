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Nijerya'da silahlı saldırılar: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırılar: 14 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) geçtiği haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Agena ve Agbaaye bölgelerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırıda 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Benue nijerya silahlı saldırı

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