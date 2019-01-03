Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Dutsen Kure ve Manasa bölgelerinde, silahlı grupların saldırılarında 18 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce kişi güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara eyalet valisi Alhaji Abdulaziz Yari, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

